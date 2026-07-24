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Birecik'te Düğünde Havaya Ateş Açan Damat, Bahçede Çalışanı Yaraladı

Birecik'te Düğünde Havaya Ateş Açan Damat, Bahçede Çalışanı Yaraladı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan damat, bahçede çalışan bir vatandaşın yorgun mermiyle yaralanmasına neden oldu. Olayda, silahı damada veren şahısla birlikte damat gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düğününde havaya ateş açan damat, bahçede çalışan vatandaşın yaralanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Pazar günü Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, bahçede çalışan H.A. isimli vatandaş, nereden ateşlediği belirlenemeyen yorgun merminin vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan vatandaş, tedavi altı alınırken olayı araştıran Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merminin çıktığı silahın M.Ş. isimli bir şahsa ait olduğunu belirledi. Gözaltına alınan M.Ş.'nin aile düğününde silahını damat İ.H.Ş.'ye verdiği ve damadın silahla havaya ateş ettiği tespit edildi.

Silaha el konulurken gözaltına alınan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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