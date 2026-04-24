Damadı tarafından silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti

Ankara'da kendisini eşinden ayırdığını iddia ettiği damadı tarafından silahla vuralarak ağır yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Mamak ilçesi Şehitler Caddesi'nde meydana gelmişti. Muharrem G., kısa bir süre önce eşi Murat G.'den şiddet gören kızını kendi evine getirmişti. Aralarında husumet başlayan kayınpeder ile damat caddede karşılaşınca tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Murat G., kayınpederine tabancayla ateş etmişti. O sırada babasının yanında olan oğlu ise eniştesini bıçakla bacağından yaralamıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Muharrem G.'nin oğlu gözaltına alınmıştı. Saldırgan damadın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Hastaneye kaldırılan ve karnından yaralanan Muharrem G. ise tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı