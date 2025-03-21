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'Daltonlar' Suç Örgütü Yöneticisi Ahmet Mustafa Timo Yakalandı

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'Daltonlar' suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, MİT'in yurt dışında yürüttüğü operasyon sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Timo hakkında, 'silahlı suç örgütüne üye olmak' gibi 31 eylemden soruşturma yürütülüyor.

'Daltonlar' suç örgütü yöneticisi yakalandı

İSTANBUL - 'Daltonlar' suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, MİT'in yurt dışında yürüttüğü operasyon sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik polis ekiplerince yeni bir operasyon düzenlendi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, 27 Mayıs 2024 tarihinde Bahçelievler'de ve 25 Ağustos 2024 tarihinde Kahramanmaraş'ta Eyüp Kara ve Yunus Erden'in öldürülmesi başta olmak üzere 'silahlı suç örgütüne üye olmak gibi 31 eyleme karıştığı ve hakkında kırmızı bülten kararı talep edilen 'Daltonlar' suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, yurt dışında yakalandı.

MİT'in yurt dışı operasyonuyla yakalandı

MİT'in yurt dışında yürüttüğü operasyon sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Timo, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ŞENYİĞİT - 3.Sayfa
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