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Dalaman Göbün koyunda rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik botuyla tahliye edildi

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Dalaman Göbün koyunda rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik botuyla tahliye edildi
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Muğla'nın Dalaman ilçesi Göbün koyunda karadan ulaşımın bulunmadığı bölgede rahatsızlanan vatandaş için yardım çağrısı yapıldı. Bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu, vatandaşı alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti.

Muğla'nın Dalaman ilçesi Göbün koyunda rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından deniz yolu ile tahliyesi gerçekleştirdi.

Dalaman Göbün koyunda karadan ulaşımın bulunmadığı bölgede vatandaşın rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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