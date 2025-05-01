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Dalaman'da Silahlı Saldırı: Esnaf Hayatını Kaybetti

Dalaman'da Silahlı Saldırı: Esnaf Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde bulunan ve hastanede 5 gündür tedavi gören esnaf Ali Yarımca hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DENİZLİ (İHA) – Muğla'nın Dalaman ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde bulunan Denizlili esnaf, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kuruyemişçilik yapan ve aslen Denizli'nin Kale ilçesinden olan esnaf Ali Yarımca, 25 Nisan Cuma günü Dalaman ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan evinin ikinci katında silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Ağır yaralanan Ali Yarımca, ilk olarak Dalaman Devlet Hastanesine kaldırılmış, yapılan ilk tedavisinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Tedavi altına alındığı yoğun bakım ünitesinde 5 gündür yaşam mücadelesi veren Ali Yarımca, doktorların tüm çabalarına rağmen bugün hayatını kaybetti. Ali Yarımca'nın cenazesi yarın Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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