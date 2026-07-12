Dalaman Gürleyik orman yangını büyümeden söndürüldü
Muğla Dalaman'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Gürleyik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.
112 Acil Çağrı Merkezine yangın ihbarının yapılmasının ardından bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangının büyümesini önledi. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı