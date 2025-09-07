Haberler

Dalaman'da Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı, Kaçakçı Yakalandı

Dalaman'da Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı, Kaçakçı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Yakalanan 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise operasyonun bir parçası oldu.

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun arızalanması üzerine sürüklenen bottaki düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Lastik bot içinde bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Dalaman ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen kurtarılmış, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Anlaşma sağlandı! Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'den ayrılıyor

Transfer bitti: Fenerbahçe'de ayrılık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş müjdeyi verdi: Çok az kaldı

Mert Hakan Yandaş müjdeyi verdi: Çok az kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.