Dalaman'da Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı, Kaçakçı Yakalandı

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun arızalanması üzerine sürüklenen bottaki düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Lastik bot içinde bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Dalaman ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen kurtarılmış, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA