Dalaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Antalya'dan otobüsle uyuşturucu getirdiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 108 sentetik ecza ve yaklaşık 19 bin 200 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan otobüsle uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen 2 şüpheli şahıs, ekipler tarafından takibe alındı. Şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 108 adet sentetik ecza ile 3 adet A4 kağıda emdirilmiş, yaklaşık 19 bin 200 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.