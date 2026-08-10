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Eskişehir'de Pencereden Düşen Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir'de Pencereden Düşen Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde üç katlı bir apartmanın birinci katındaki dairenin penceresinde otururken dengesini kaybederek arka bahçeye düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de üç katlı apartmanın birinci katındaki dairenin camında otururken yere düşerak yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi İnce Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın birinci katındaki dairenin penceresinde oturduğu sırada dengesini kaybeden 15 yaşlarındaki bir çocuk, henüz bilinmeyen bir sebeple arka bahçeye düştü. Çocuğun düştüğünü fark eden çevredeki komşular durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı çocuk, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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