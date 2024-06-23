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Dağıstan'da Sinagog ve Kiliseye Saldırı: 1 Polis Hayatını Kaybetti

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Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir sinagog ve bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı. Saldırganlar olay yerinden beyaz renkli bir araçla kaçtı.

Rusya'ya bağlı Dağıstan'da bir sinagog ve kiliseye düzenlenen saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis de yaralandı.

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler, bir sinagog ve bir kiliseye silahlı saldırı düzenledi. Bölgedeki polis kontrol noktasında görevli polislerin müdahalesiyle çıkan çatışmada 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis de yaralandı.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "18.00 (TSİ) sıralarında Derbent'deki sinagog ve kilise saldırıya uğradı. İlk belirlemelere göre 1 polis öldü, 1 polis yaralandı" ifadeleri kullanılarak, saldırganların beyaz renkli bir araçla olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Çatışma sonrası sinagogda yangın çıkarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bölge yetkilileri ve soruşturma komitesi üyelerinin de yer aldığı bir ekip kriz masası oluşturdu. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından bölgeye uzmanlar gönderilirken, saldırganların kimliklerinin tespit edilerek yakalanmaları için bölgede çalışma başlatıldığı aktarıldı. - DAĞISTAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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