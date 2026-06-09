Haberler

Dağıstan'da doğal gaz boru hattında üç patlama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki Kızılyurt kentinde bir doğal gaz boru hattında üç patlama meydana geldi. Can kaybı veya hasara ilişkin henüz bilgi bulunmuyor.

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde bulunan Kızılyurt kentinde bir doğal gaz boru hattında üç patlama meydana geldi.

Rusya'nın Kuzey Kafkasya'daki Dağıstan bölgesine bağlı Kızılyurt kentinde bir doğal gaz boru hattında üç patlama meydana geldi. Rus devlet haber ajansı TASS'ın bölgesel acil durumlar bakanlığına dayandırdığı haberine göre olayda can kaybı ya da hasara ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Edinilen ilk bilgilere göre, bin 200 milimetre çapındaki ana gaz boru hattında üç patlama meydana geldi, detaylar netleştirilmeye çalışılıyor" ifadeleri yer aldı. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor. - DAĞISTAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran savaş uçakları havalandı, Erbil'den patlama sesleri geliyor

Savaş uçakları havalandı, Türkiye'nin komşusu vuruluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayna karşısında sergilediği kaslarıyla ağızları açık bıraktı

Hayranlarını ikiye böldü
Emekli gurbetçiler yurda giriş yapmaya başladı

Bavulunu aracına yükleyen yola çıktı! Kimi 3, kimi 6 aylığına geliyor
Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Irmak öğretmenin kahreden görüntüleri

Şüpheli şekilde ölmüştü! Irmak öğretmenin kahreden görüntüleri
Donanma personeli öğle arasında denize girdi, köpekbalığının saldırısına uğradı

Çığlıklar kıyıya kadar ulaştı! Saniyeler içinde saldırıp kayboldu
Togg'dan 900 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi kampanyası

TOGG'dan dev kampanya! Yüzde 0 faiz ile otomobil sahibi olma fırsatı
Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi

Suriyeli esnafın dükkanına girer girmez talimatı verdi
Aykut Kocaman'dan olumsuz not: O transferi istemiyor

O transferi istemedi!