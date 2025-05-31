Dağ Keçileri Yolda Tehlike Yarattı

Dağ Keçileri Yolda Tehlike Yarattı
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Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri, yön değiştirirken kaya parçalarının yola düşmesine neden oldu ve vatandaşlar yaralanmaktan son anda kurtuldu.

Sarp kayalıkların usta ismi bu kez tehlike saçtı

ELAZIĞ - Nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri, yön değiştirirken kaya parçalarının yola düşmesine neden oldu. Vatandaşlar yaralanmaktan son anda kurtuldu.

Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi'nde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türler arasında bulunan dağ keçileri görüntülendi.

Sarp kayalıkları tırmanmada usta olan dağ keçileri bu kez tehlike saçtı. Mahallede kayalıklar arasında aniden yön değiştiren dağ keçileri, kaya parçalarının yola düşmesine neden oldu. Yoldan geçen vatandaşlar yaralanmaktan son anda kurtulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - 3.Sayfa
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