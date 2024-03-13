Daday'da 5 ayrı suçtan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kastamonu'nun Daday ilçesinde polis ekipleri tarafından aranan ve 5 ayrı suçtan hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Tutuklanarak adliyeye sevk edilen şahsın cezası 2 yıl 10 ay 15 gün.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde 5 ayrı suçtan hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Daday İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 5 ayrı suçtan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. 2 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.B.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. - KASTAMONU