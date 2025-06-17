D-650'de Tır Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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D-650'de Tır Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolunda kontrolden çıkan bir tır karşı şeride geçerek iki tıra çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

D-650'de kontrolden çıkan tır karşı şeride geçerek faciaya yol açtı: 1 ölü, 2 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tır, iki tıra çarparak faciaya yol açtı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

D-650 kara yolu Bilecik istikametinde kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 42 ABN 501 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak karşı şeritte seyir halinde olan 06 EBU 208 ve 41 YY 321 plakalı tırlarla çarpıştı. Facia gibi kaza sonrasında 3 tırda yangın çıkarken, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan 06 EBU 208 ve 41 YY 321 plakalı tırların sürücüleri, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. İtfaiye erlerinin söndürdüğü yangın sonrasında yapılan kontrolde 42 ABN 501 plakalı tırın sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Meydana gelen kaza sonrasında kara yolunun Bilecik istikametinde trafik tek şeritten verilirken, Adapazarı istikametinde durduruldu. Ekiplerin araçları bulunduğu yerden kaldırma çalışmaları devam ederken kaza bölgesi havadan da görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - 3.Sayfa
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