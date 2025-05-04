D-100 Karayolu'nda Tehlikeli Sürüş: Makas Atarak İlerleyen Sürücü Trafiği Tehlikeye Düşürdü
Silivri D-100 Karayolu'nda bir sürücü, İstanbul istikametinde seyir halindeyken tehlikeli makas atma hareketleriyle trafiği tehlikeye soktu. Diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan bu davranış, başka bir aracın kamerasına yansıdı.
D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerledi, trafiği böyle tehlikeye düşürdü
İSTANBUL - Silivri D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye düşürdü.
Silivri D-100 Karayolu'nda saat 13.30 sıralarında İstanbul istikametinde seyir halinde olan özel bir otomobil, trafiği hiçe sayarak tehlikeli hareketlerde bulundu. Kendi canını ve diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sürücü, yoğun trafikte makas atarak ilerledi. Tehlikeli hareketler yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki başka bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün ardı ardına yaptığı şerit ihlalleri dikkat çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF EKER - 3.Sayfa