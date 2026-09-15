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D-100’de tır duvara çarptı, sürücü yaralandı

D-100’de tır duvara çarptı, sürücü yaralandı
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde duvara çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde duvara çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Seka Tüneli girişinde, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tır duvara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde araç kuyrukları oluştu. Ulaşım, tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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