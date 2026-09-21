Haberler

D-100'de kamyonun kupa bölümünde çıkan yangını vatandaşlar tüplerle söndürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce D-100'de seyir halindeki kamyonun kupa bölümünde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahalesiyle söndürüldü. Yangın motor kısmında ciddi hasara yol açtı; D-100'ün Sakarya istikametinde ulaşım kısa süreli tek şeritten kontrollü sağlandı.

Düzce D-100 kara yolunda seyir halindeki kamyonun kupa bölümünde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Y.K. idaresindeki 34 FTN 250 plakalı Mitsubishi marka kamyon, Bolu'dan Sakarya istikametine seyir halindeyken D-100 kara yolu Hal Kavşağı mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Kamyonun kupa bölümünden yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, yangın söndürme tüpleriyle araca müdahale etti. Vatandaşların müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, kamyonun motor kısmında ciddi hasar meydana geldi.

Sanayiye götürüldüğü öğrenilen kamyonun motor kısmının yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yangın nedeniyle D-100 kara yolunun Sakarya istikametinde ulaşım kısa süreliğine tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olayın ardından trafik akışı normale dönerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kadınlar tuvaletindeki avizeye telefon koyan garsona indirimli ceza

Sapık garsona indirimli ceza
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı

Kaçak general yakalandı!
9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu

9 şirket için kritik karar! Para ve mal varlığı hareketleri donduruldu
Vedat Muriqi 4 gol attı, eşi Edibe Muriqi böyle kutladı

Fener'in yıldızına eşinden sürpriz!
Derbiyi kaybeden Mourinho çıldırdı! Basın toplantısına elinde fotoğraflarla geldi

Yine şov peşinde! Derbiyi kaybedince elindeki fotoğrafı gösterdi

İstanbul'da bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir

Haritada bir belediyenin daha sararması an meselesi

Kurtlar Vadisi dizisinin Ömer Baba'sı Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifade verecek

Vadi'nin Ömer Baba'sıydı! Kozinoğlu soruşturmasında o da ifade verecek
Okan Buruk, 4-0'lık hezimetin faturasını 4 isme kesti

4-0'lık hezimetin faturasını 4 isme kesti