Çüngüş'te Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Mirgan Yaylası'nda çıkan örtü yangınına itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale ediyor. Yangın, geniş bir alana yayılmaya devam ediyor.
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Mirgan Yaylası'nda çıkan örtü yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, Mirgan Yaylası'nda henüz belirlenemeyen örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, geniş alana yayılırken söndürme çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa