Çüngüş'te Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Mirgan Yaylası'nda çıkan örtü yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Mirgan Yaylası'nda henüz belirlenemeyen örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, geniş alana yayılırken söndürme çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR