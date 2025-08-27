Cumhuriyetçi Adaydan Nefret Dolu Kur'an-ı Kerim Yakma Videolu Açıklama

ABD'nin Texas eyaletinde Kongre üyeliğine aday olan Cumhuriyetçi Valentina Gomez, sosyal medya hesabından Kur'an-ı Kerim yaktığı bir video paylaşarak, "Tanrı yardımcım olsun, Teksas'ta İslam'ı sona erdireceğim. Kongreye girmeme yardım edin" dedi.

ABD'nin Texas eyaletinde Kongre üyeliğine aday olan Cumhuriyetçi Valentina Gomez, paylaştığı nefret içerikli video ile tepki topladı. Gomez sosyal medya hesabından Kur'an-ı Kerim yaktığı bir video paylaşımında bulundu. Gomez, nefret dolu açıklamalar yaptığı videoyu, "Tanrı yardımcım olsun, Teksas'ta İslam'ı bitireceğim. Kongreye girmeme yardım edin, böylece onlara asla boyun eğmek zorunda kalmayacaksınız" ifadeleriyle paylaştı.

Valentina Gomez videoda, "ABD bir Hristiyan ülkesidir. O yüzden Müslümanlar 57 Müslüman ülkeden herhangi birine gidebilir. Sadece bir gerçek Tanrı vardır, o da İsrail'in Tanrısıdır" dedi. - TEXAS