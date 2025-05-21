Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinden Gazze Katliamına Protesto

Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinden Gazze Katliamına Protesto
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Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Öğrenciler, katliamda ölen bebeklerin anısına kanlı oyuncak bebeklerle ve pankartlarla yürüyüş yaptı.

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği katliam ve soykırımı protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. İsrail'in katliamlarında ölen bebeklere dikkat çekmek için öğrenciler ellerinde kanlı oyuncak bebeklerle yürüdü.

Faldum Köprüsü yan tarafında başlayan protesto yürüyüşü, Taha Akgül Spor Salonu önüne kadar devam etti. Katılımcılar, ellerindeki pankartlar ve bayraklarla birlikte meşale yakıp sloganlar atarak İsrail'i protesto etti. Öğrencilerin hazırlamış oldukları kanlı bebek maketleriyle yürümeleri dikkat çekti. Tekbirler eşliğinde devam eden program yürüyüşün tamamlanmasıyla sona erdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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