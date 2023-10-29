Cumhuriyet'in 100. yılı Evren ilçesinde kutlandı

Ankara'nın Evren ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyetin 100. yılı törenine, Evren İlköğretim Okulu ve Eti Holding Ortaokulu öğrencilerinin gösterileri damga vurdu. Günler öncesinden hazırlıklarını yapan öğrenci ve öğretmenler 3 saat süren bir gösteri hazırladılar. Gösteriye Evren Kaymakamı Bekir Kınacı, Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, Şehit Aileleri, Kıbrıs ve Güney Doğu Gazileri, Siyasi Parti İlçe Başkanları ve kalabalık bir halk topluluğu katıldı. 3 saat süren gösteri izleyenler tarafından büyük alkış aldı. - ANKARA