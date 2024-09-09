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Tokat Teknopark Büyüyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Onayı ile 5 Kat Genişledi

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve Tokat milletvekillerinin girişimleri sonucu, Tokat Teknopark'ın Teknoloji Geliştirme Bölgesi yaklaşık 5 kat genişledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karar, kentteki Ar-Ge, inovasyon ve yatırımların artırılmasını hedefliyor. Bu yatırım fırsatları, gençlere istihdam ve yeni iş kurma imkanı sunacak.

Tokat Teknopark, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde büyümeye devam ediyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve Tokat milletvekillerinin girişimleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Teknoloji Geliştirme Bölgesi yaklaşık 5 kat büyüdü. Karar resmi gazetede yayınlandı. Yapılan yeni girişimle, kentte yapılacak yeni Ar-Ge, inovasyon ve yatırımların önü açılmış oldu. Bu yatırımlarla gençlere istihdam ve yeni iş kurma imkanı sağlanacak. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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