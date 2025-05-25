Cumhurbaşkanına Hakaret İddiasıyla İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Cumhurbaşkanına Hakaret İddiasıyla İki Şüpheli Gözaltına Alındı
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Özgür Üniversite Hareketi'nin düzenlediği etkinlikte Cumhurbaşkanına hakaret içeren sloganlar atan C. A. ve K. K. isimli iki kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

'Özgür Üniversite Hareketi' isimli oluşum organizesinde Maçka Parkı'nda yapılan etkinlikte, Cumhurbaşkanına hakaret içerikli sloganlar attıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı'nda, 24 Mayıs günü yapılan "Bahar Direnişi Şenliği" etkinliğinde sahne alan C. A. ve K. K. İsimli şüphelilerin, sahne aldığı sırada Cumhurbaşkanına hakaret içerikli sloganlar atılmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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