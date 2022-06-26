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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı ve devlete hakaret kavgasında 2 kardeş tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika gelişmesine göre - Cumhurbaşkanı ve devlete hakaret kavgasında 2 kardeş tutuklandı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sokak ortasında Cumhurbaşkanı ve devlete hakaret eden ve tepki gösteren esnafa saldıran şahıs ve kardeşi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

- Cumhurbaşkanı ve devlete hakaret kavgasında 2 kardeş tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sokak ortasında Cumhurbaşkanı ve devlete hakaret eden ve tepki gösteren esnafa saldıran şahıs ve kardeşi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı'nda park halindeki motosikletten inen B.T. ile kardeşi D.T. tartışmaya başladı. Alkollü oldukları iddia edilen kardeşlerden biri, sokak ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan'a, devlete ve Kapaklı halkına küfür ederek motosikletle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Motosiklete bindikten hemen sonra çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine geri inen genç, cadde üstündeki esnafa saldırdı. Vatandaşlar, çevreye küfürler ve hakaretler savuran kardeşleri sokak ortasında dövdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, iki kişiyi linç edilmekten kurtararak Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Gözaltına alınan iki kardeş hakkında nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla "Cumhurbaşkanına, eşine ve devlete hakaret ve toplumun huzurunu bozmak"tan soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde mahkemeye çıkarılan 2 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / Şaban Kardeş - 3. Sayfa

Tekirdağ Kapaklı 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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