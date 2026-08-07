FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde görevli eski yüzbaşı tutuklandı, Marmaris'te yer gösterme çalışmaları sürüyor

15 Temmuz 2016'daki FETÖ cü darbe girişiminde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde görev aldığı belirtilen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen eski Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından Marmaris'te soruşturma çerçevesinde yer gösterme çalışmaları başlatıldı.

1 Ağustos 2026 tarihinde yakalanan Burkay Karatepe, tamamlanan tahkikatın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın devamı kapsamında bugün (7 Ağustos 2026) Marmaris Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Cumhuriyet Savcısı nezaretinde arama, tarama ve yer gösterme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Marmaris'in farklı noktalarında geniş güvenlik önlemleri altında sürdürülen çalışmalarda Karatepe'nin, 15 Temmuz gecesi yaşanan olayları ve izlediği güzergahları adım adım anlattığı öğrenildi.

Ekipler, özellikle ormanlık alanlarda gidiş ve çıkış güzergahlarında dedektörlerle mühimmat ve delil niteliği taşıyabilecek materyallerin bulunmasına yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yer gösterme ve arama faaliyetlerinin gün boyunca farklı noktalarda devam etmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında elde edilecek yeni bulguların dosyaya eklenerek değerlendirmeye alınacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı