Cuma namazında rahatsızlandı, hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde cuma namazı sırasında fenalaşan bir vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaşanan olay, 23 Ocak Cuma günü Kapaklı ilçesi Ravza Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cuma namazı sırasında rahatsızlanan F.Y. gören cemaat durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, rahatsızlanan F.Y.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen F.Y. hayatını kaybetti. - TEKİRDAĞ