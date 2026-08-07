Niğde'de çiftlik yangını: 250 küçükbaş hayvan telef oldu

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Kasabası'nda bir küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık 250 hayvan telef oldu, tonlarca arpa ise kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Kasabası Türkmen Mahallesi'nde Ahmet Gültekin'e ait çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çiftliği sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 250 küçükbaş hayvan telef olurken, hayvan yemi olarak depolanan yaklaşık 40 ton arpanın da yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı