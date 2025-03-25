Çukurca'da araçta gizlenmiş 34 kilogram metamfetamin ele geçirildi

HAKKARİ - Hakkari'de durdurulan aracın özel bölmesine gizlenmiş 34 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde üretimi ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Çukurca yolu üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada özel bir bölmeye gizlenmiş 34 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şüpheli, cezaevine gönderildi" denildi.