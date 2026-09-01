Çubuk'ta uygulama noktalarını deşifre eden 36 şüpheli yakalandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen uygulama noktaları hakkında sosyal medya platformu üzerinden bilgi paylaşan 36 şüpheli gözaltına alındı.

Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen uygulama noktaları hakkında bir sosyal medya platformu üzerinden bilgi paylaşarak şüpheli ve aranan şahısların kaçmalarına yardımcı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Kurulan mesajlaşma grubu sayesinde, aranan şahısların, suça karışan kişilerin veya trafik yönünden eksik belgesi bulunan araç sürücülerinin denetim noktalarından kaçarak kontrol dışına çıktığı tespit edildi. Durumun belirlenmesinin ardından, Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, saat 05.00'te eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 36 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı