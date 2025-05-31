Çubuk'ta Pazar Yerinde Yangın Çıktı

Çubuk'ta Pazar Yerinde Yangın Çıktı
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Ankara'nın Çubuk ilçesindeki kapalı pazar yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan pazar yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde yer alan kapalı pazar yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, korku dolu anlar cep telefonu kamarasına yansıdı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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