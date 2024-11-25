Çubuk'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün Çubuk ilçesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, S.T., F.E. ve M.G. ile Şenol Özyıldız arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada Şenol Özyıldız bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Özyıldız, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. S.T., F.E. ve M.G. ise polis ekibi tarafından cinayet aleti 2 bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. - ANKARA