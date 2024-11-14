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Cübbeli Ahmet'in aşk acısı çekenlere çok konuşulacak tavsiye

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Cübbeli Ahmet'in vaazları gündem olmaya devam ediyor. Kadın erkek ilişkileri hakkındaki konuşmaları dikkat çeken Cübbeli Ahmet'ten aşk acısı çekenlere tavsiye geldi. Cübbeli Ahmet, "Karı mı yok memlekette? Bin kat iyisini bulursun. Sana bir dua öğreteyim." sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün vaazları konuşulmaya devam ediyor. Son olarak kadın erkek ilişkileri hakkındaki yorumları gündem olan Cübbeli Ahmet sosyal medyada gündem oldu.

Aşk acısı çekenlere seslenen Cübbeli Ahmet'in "Manyak mısın nesin ya? Karı mı yok memlekette? Bin kat iyisini bulursun. Sana bir dua öğreteyim. 'Onun gibi bulamam ki' diyor. Bırak onu ya. Seni sevmiyorsa sen de onu sevme." diye konuşması tepki çekti.

"KARI MI YOK MEMLEKETTE?"

Kurduğu cümlelerle eleştiri oklarının hedefi olan Cübbeli Ahmet, aşk acısıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Başına ne iş açıyorsun? Sevgilim beni terk etti. Tövbe ya Rab. Manyak mısın nesin ya? Karı mı yok memlekette? Bin kat iyisini bulursun. Sana bir dua öğreteyim. 'Onun gibi bulamam ki' diyor. Bırak onu ya. Seni sevmiyorsa sen de onu sevme. Sev seni seveni, Hak ile yeksan ise. Sevme seni sevmeyeni, Mısır'a sultan ise. Bırak. Bir karı için intihar eden daha manyak adam dünyada kim olabilir? Veya erkek için. Kadın da erkeğe aşık oluyor. Böyle de var. Platonik aşk diyorlar. Adamın haberi yok karı burada kendini asıyor. Ulan adamın haberi yok senin onu sevdiğinden."

Cübbeli Ahmet'in aşk acısı çekenlere çok konuşulacak tavsiye
Kaynak: Haberler.com / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMÜCAHİD:

hoca doğru söylemiş neresi yanlış, çivi çiviyi söker demişler.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

fikirlerimiz her zaman uyuşmasada bana göre hocaefendi hazretleri çok doğru söylemiş bunda tepki gösterecek ne var

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Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıVATOZZ:

İcardi ye seslenmis

Yorum Beğen17
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Haber Yorumlarıdikduran adam:

ali koça seslenmiş bırak sarı civcivin peşini ondan sana yar olmaazzz

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Haber YorumlarıMh Sn:

Doğru diyor şaplakçı hoca ;)

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Ahmeeeeetttt, Allah seni ıslah etsin he miiiii...

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