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Cübbeli Ahmet canlı yayına bağlandı! Saldırıyla ilgili olarak o örgütü işaret etti

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Cübbeli Ahmet Hoca, İstanbul'daki sohbet programı sonrasında dernek çıkışında yumruklu saldırıya uğrarken, şüpheli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Saldırının ardından canlı yayına bağlanan Cübbeli Ahmet "Bizim IŞİD ile ilgili tehditler aldığımız bilinmekteydi. 10 sene kadar evvel devletimiz bize koruma tayin etmişlerdi. Bugüne kadar gelindi. Dün yine yanımdaki koruma arkadaşlarımıza müdürlüklerden uyarı gelmiş. Esas mesela IŞİD'in burada hedefi olduğumuz" dedi.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir dernekte düzenlenen sohbet programına katılan ve Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'ye dernek çıkışında yanına yaklaşan kişi tarafından yumruklu saldırı gerçekleştirildi. Saldırıya çevredekiler müdahale ederken, şüpheli A.A. kısa sürede etkisiz hale getirildi. A.A. polis tarafından gözaltına alınırken, olay anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

"KORUMALAR MÜDAHALE EDEREK HOCAEFENDİYİ KURTARDI"

Olayla ilgili Ahmet Mahmut Ünlü'ye ait x platformundan yapılan açıklamada, "Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı" ifadeleri yer aldı.

"SAĞ TARAFIMIZ BİRAZ SIKTI, ELİM YARALANDI"

CNN Türk'e bağlanan Ahmet Mahmut Ünlü, "Bizim IŞİD ile ilgili tehditler aldığımız bilinmekteydi. 10 sene kadar evvel devletimiz bize koruma tayin etmişlerdi. Bugüne kadar gelindi. 2 ay kadar önce IŞİD'in telegram sitelerinde emniyetten yine bazı yetkililer tarafından o haber çıktısı bize gönderildi. Bir silah koymuşlar 'bulduğunuz yerden öldürün.' Tabii bunları paylaşmadık, dün yine yanımdaki koruma arkadaşlarımıza müdürlüklerden uyarı gelmiş. İkitelli tarafında bir konuşmaya çağrılmıştım. İnsanlar toplandı bana selam veriyorlar. O arada biri boğazıma daldı. Koruma kardeşimiz müdahale etti. Sağ tarafımı biraz sıktı. Yüzünü ben fark edemedim, işte ondan sonra müdahale ettiler. Elim biraz yaralandı. Bunun dışında esas mesela IŞİD'in burada hedefi olduğumuz. Neyin altından ne çıkar bilemeyiz. Resmi makamların vereceği bilgilere göre bilgileneceğiz. Burası küçük bir yerdi" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

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