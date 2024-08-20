Çorum'un Sungurlu ilçesinde termometreler 42 dereceyi gösterdi
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan termometre saat 17.00 itibarıyla 42 dereceyi gösterdi. Sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölgelik alanlara sığındı. Parklara akın eden vatandaşlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle termometreler 42 dereceyi gösterdi.
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan termometre saat 17.00 itibarıyla 42 dereceyi gösterdi. Sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölgelik alanlara sığındı. Parklara akın eden vatandaşlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı. - ÇORUM