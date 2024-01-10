Çorum'un Mecitözü ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad tarafından açıklanan verilere göre, saat 00.34'te merkez üssü Mecitözü olan deprem, yerin 16.80 kilometre altında meydana geldi. Deprem merkez ve ilçelerde de hissedildi.

Depremin ardından paniğe kapılan bazı vatandaşlar sokağa indi. Ayrıca bazı vatandaşların da akaryakıt istasyonlarına sığındığı görüldü.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı yaptığı yazılı açıklama, depremin ardından merkez ve ilçelerde olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı. - ÇORUM