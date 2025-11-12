Haberler

Çorum'un İskilip İlçesinde Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Çorum'un İskilip ilçesinde Sorkun köyünde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Sorkun köyünde çıkan yangında, bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İskilip ilçesine bağlı Sorkun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın sırasında sağlık ve jandarma ekipleri de tedbir amacıyla bölgede hazır bulundu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
