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Çorum'un Alaca ilçesinde yol verme tartışması: 3 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı

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Çorum'un Alaca ilçesinde yol verme tartışması neticesinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, Zile Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü arasında yol verme meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine sürücülerin arkadaşları da kavgaya dahil oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan İ.Y.Ş. (18), M.P. (22) ve İ.B. (23), Alaca Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Hastaneye götürülen ve kavgaya karışan 6 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum Güvenlik Trafik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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