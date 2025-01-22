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Çorum'un Alaca İlçesinde Trafik Kazası: 1 Yaralı

Çorum'un Alaca İlçesinde Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Zile Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Ö. yönetimindeki 19 LN 609 plakalı Volkswagen marka otomobil, kırmızı ışık sebebiyle bekleyen Uğur T. idaresindeki 19 ABZ 325 plakalı Fiat marka otomobile arkadan çarptı. Kazada Celal Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık be polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Celal Ö. Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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