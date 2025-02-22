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Çorum'un Alaca ilçesinde evini kurşunlayanlar yakalandı

Çorum'un Alaca ilçesinde evini kurşunlayanlar yakalandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde bir evin kurşunlanması olayı sonrası polis, 30 güvenlik kamerası görüntüsü inceleyerek Y.B. ve M.F.İ. isimli iki şahsı yakaladı. Şahıslar, 1 tüfek ve 2 av fişeği ile gözaltına alındı.

Çorum'un Alaca ilçesinde bir evi kurşunlayan 2 şahıs, polis ekipleri tarafından 30 güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek yakalandı.

Olay, 20 Şubat'ta Alaca ilçesi Ayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir evin kurşunlandığı ihbarını alan Alaca ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bölgedeki 30 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahısların Y.B. ile M.F.İ.'nin olduğunu tespit etti. Şahıslar 1 adet tüfek ve 2 adet av fişeği ile yakalandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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