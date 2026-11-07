Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çorum Sungurlu'da kaybolan 70 yaşındaki vatandaş 8 saatlik aramayla sağ bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum Sungurlu'da kaybolan 70 yaşındaki vatandaş 8 saatlik aramayla sağ bulundu
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Aşağı Fındıklı köyünde kaybolan 70 yaşındaki zihinsel engelli vatandaş, AFAD ekiplerinin yaklaşık 8 saat süren arama çalışması sonucu sağ olarak bulundu. Köy merkezine yaklaşık 1,5-2 kilometre mesafede bulunan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki zihinsel engelli vatandaş, ekipklerin 8 saat süren arama çalışması sonucu sağ olarak bulundu.

Olay, Sungurlu ilçesine bağlı Aşağı Fındıklı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zihinsel engelli olduğu öğrenilen Rafet B. (70) isimli vatandaşın kaybolduğu bilgisi, gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine AFAD İl Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Gece boyunca aralıksız sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti. Yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından Rafet B., sabah saatlerinde, köy merkezine yaklaşık 1,5-2 kilometre mesafede bulundu. Olay yerinde sağlık ekiplerine teslim edilen Rafet B., gerekli sağlık taramaları ve tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'da zemin sorunu için İngiliz firmayla anlaşıldı

Taraftarı illallah ettiren olay sonrası düğmeye basıldı!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tecavüzden suçlu bulunan ünlü komedyen, can güvenliği için hücreye konuldu

Tecavüzden suçlu bulunan ünlü komedyen, can güvenliği için hücreye konuldu
'Cinsel saldırıya uğradım' diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti27

"Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti38

Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti
Bursasporlu Bayramov'dan inanılmaz hata! Kendi kalesine jeneriklik gol

Hayatının golünü attı! Ama sevinemedi

Ronaldo'ya önce ceza, şimdi ödül! Federasyondan sürpriz karar

Böyle çekip gitmişti, önce ceza şimdi ödül verilecek

Arda Güler'e çılgın teklif! Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak

Arda'ya çılgın teklif! Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak
Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var22

Dün akşam telefonu eline alınca kabusu yaşadı!