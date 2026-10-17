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Çorum Sanayi Bölgesi'nde taş yüklü tır kanala devrildi, sürücü yaralandı

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Çorum Sanayi Bölgesi'nde taş yüklü tır kanala devrildi, sürücü yaralandı
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Çorum Sanayi Bölgesi'nde karşı yönden gelen araca yol vermek isteyen taş yüklü tır sürücüsü, tırın kanala devrilmesi sonucu yaralandı. Sürücü çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılıp hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'da karşı yönden gelen araca yol vermek isterken kanala devrilen taş yüklü tırın sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 19 LL 945 plakalı taş yüklü tır, karşı yönden gelen araca yol vermek için sağa yanaştığı sırada kontrolden çıkarak kanala devrildi. Kazanın etkisiyle dorsede bulunan taşlar kanala döküldü. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Devrilen tırda sıkışarak yaralanan sürücü, çevredeki esnaf ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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