Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu Zanlı otobüs terminalinde bir bavul dolusu uyuşturucu ile yakalandı Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Zanlı otobüs terminalinde bir bavul dolusu uyuşturucu ile yakalandı

ÇORUM - Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik timler tarafından il merkezinde uyuşturucu madde satışının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda, İstanbul'dan Çorum'a uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan şüpheli Çorum Şehirlerarası otobüs terminalinde yakalandı. Gözaltına alınan şahsın üzerinde ve bavulunda yapılan aramada 4 bin 406 adet ecza maddesi ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı; uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Çorum L tipi kapalı cezaevine gönderildi.