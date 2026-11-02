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Çorum Ortaköy'de ev yangınında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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Çorum Ortaköy'de ev yangınında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Asar köyünde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi; yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Ortaköy ilçesine bağlı Asar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedaviye altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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