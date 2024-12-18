Çorum İskilip'te Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Gözaltına Alındı
Çorum'un İskilip ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu madde bulunduran iki şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramada metamfetamin, esrar, kannabinoid ve sentetik ilaçlar ele geçirildi.
Çorum'un İskilip ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İskilip Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, kimliği tespit edilen U.B. ve K.K. isimli iki şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramada bir miktar metamfetamin, esrar, kannabinoid, sentetik ilaçlar ve çeşitli aparatlar ele geçirildi. Olayla ilgili U.B. ve K.K. gözaltına alındı. - ÇORUM