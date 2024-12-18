Üye Girişi
Haberler
Şam Uluslararası Havalimanı açıldı, ilk uçuş Halep'e
Esad'sız Suriye'de yıllar sonra bir ilk
Suriye Milli Ordusu, teröristlerin elindeki Kobani'ye harekat hazırlığında
Bir sonraki adımları ABD'nin planlarını bozacak cinsten
Askerlerin yüzünü yakan Putin'e Noel oyuncaklı darbe
Askerlerin yüzünü yakan Putin'e ölümcül hediye
Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler
Eski belediye başkanları birbirine düştü

Çorum İskilip'te Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Gözaltına Alındı

Çorum İskilip'te Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un İskilip ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu madde bulunduran iki şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramada metamfetamin, esrar, kannabinoid ve sentetik ilaçlar ele geçirildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İskilip Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, kimliği tespit edilen U.B. ve K.K. isimli iki şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramada bir miktar metamfetamin, esrar, kannabinoid, sentetik ilaçlar ve çeşitli aparatlar ele geçirildi. Olayla ilgili U.B. ve K.K. gözaltına alındı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı
img

Bu ürünü kullananların çocuklarında "Kurt adam sendromu" görülüyor
img

Tarihte bir ilk! Servis edilen fotoğraf İran'ı alarma geçirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Sahte içki sattın' diyerek tekel bayisini bastı, dayak yedi
"Sahte içki sattın" diyerek tekel bayisini bastı, sonu kötü oldu
Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
Tarihte bir ilk! Servis edilen fotoğraf İran'ı alarma geçirdi
Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
Olayların ilçesinde mide bulandıran görüntü
Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
Son hali içler acısı
Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
Esad kaçmadan İran'a dev bir kazık atmış
Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
Pentagon Sözcüsü'nü köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu

Son Dakika Haberleri

Müge Anlı canlı yayın izle! 18 Aralık Müge Anlı'da neler oldu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 18 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık resmi tatil mi? Uzak Şehir 7. BÖLÜM FRAGMAN! Uzak Şehir 7. bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak Mehtap Yılmaz kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mehtap Yılmaz biyo FED FAİZ KARARI! FED faiz indirirse TL nasıl etkilenir? FED faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? 2025 Yeni asgari ücret zammı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman belli olacak? ABD FED FAİZ KARARI! Aralık ayı FED faiz kararı bugün mü açıklanacak? FED faiz kararı dolar/TL kurunu etkiler mi? ABD Merkez Bankası Aralık ayı FED faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? 18 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Ordu hava durumu 18 Aralık | Bugün Ordu'da yağmur var mı, hava nasıl olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.