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Çorum 3. sayfa haberleri... Osmancık'ta yazlık evde çıkan yangın paniğe neden oldu

3. Sayfa Haberleri

Çorum haberleri... Osmancık'ta yazlık evde çıkan yangın paniğe neden oldu Çorum'un Osmancık ilçesinde yazlık olarak kullanılan evde çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Osmancık'ta yazlık evde çıkan yangın paniğe neden oldu

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde yazlık olarak kullanılan evde çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilçatma mahallesi Bülbül Sokakta bulunan Mustafa Yüktaşır'a ait yazlık olarak kullanılan ahşap evde nedeni bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın çevrede korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Ev sahibi Mustafa Yüktaşır'ın yazlık olarak kullandığı ahşap evinden ayrıldıktan bir zaman sonra, evin çatı kısmından duman yükseldiğini gören komşuları durumu Osmancık itfaiyesi, polis ekipleri ve sağlık ekiplerine bildirdiler, kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini aldı. Çevre evlere sıçramadan söndürülerek soğutma çalışmaları yapılan yangın maddi hasar ile atlatılırken her hangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı.

İtfaiye ve polis ekipleri tarafından yangının çıkış sebebi araştırılırken, soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Kabakdere - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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