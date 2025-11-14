Çorum'da Yoğun Dolu Yağışı Kazalara Neden Oldu

Çorum'da aniden bastıran yoğun dolu yağışı, Çorum- Sungurlu karayolunda kazalara neden oldu. Kayganlaşan yolda meydana gelen biri zincirleme iki ayrı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- Sungurlu istikameti 50. kilometresi Kırankışla köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun dolu yağışı nedeniyle Mustafa O. T. idaresindeki 34 DAK 545 plakalı otomobil, Harun T. yönetimindeki 19 AH 332 plakalı otomobil, Serhat Ş.'nin kullandığı 19 HS 544 plakalı otomobil ile Hamza A. yönetimindeki 55 ASR 61 plakalı cip, direksiyon hakimiyetlerini kaybederek çarpıştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ayrıca, Çorum- Sungurlu kara yolunun 10. kilometresinde ise Tevfik Ö. idaresindeki 19 ADR 483 plakalı otomobilde dolu nedeniyle kayganlaşan yolda bariyere çarparak durabildi. Kazalarda toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM