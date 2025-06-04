Çorum'da Yayaya Otomobil Çarptı

Çorum'da Yayaya Otomobil Çarptı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde karşıya geçmek isteyen 61 yaşındaki Halil İbrahim Beşiktaş'a otomobil çarptı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Yaralanan yaya, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'un Sungurlu ilçesinde Çorum-Ankara karayolu üzerinde karşıya geçen isteyen 61 yaşındaki Halil İbrahim Beşiktaş'a sürücüsü öğrenilemeyen 34 MNY 009 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Halil İbrahim Beşiktaş yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Beşiktaş, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından trafik ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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