Çorum'da Yapılan Denetimlerde 5 Aranan Şahıs Yakalandı

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 21-28 Kasım tarihleri arasında yapılan 121 denetim çerçevesinde, 29 kahvehane, 24 kafe, 23 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi. Toplam 4 bin 083 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 5 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 9 adet ateşli silah, 3 adet kesici alet, 5 şarjör, 24 adet fişek, 56 adet sentetik ecza hapı, 99 gram bonzai ile 0,95 gram metamfetamin ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 509 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 3 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi. - ÇORUM