Çorum'da Yakalama Kararı Olan 16 Kişi Ele Geçirildi
Çorum'da polis ekipleri, 8-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 16 kişiyi yakaladı. Ayrıca, kayıp olarak bildirilen 5 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.
Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 16 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 8- 15 Eylül tarihleri arasında yapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 16 kişi yakalandı.
Öte yandan, haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 3 kadın ve 2 erkek şahıs bulunarak ailelerine teslim edildi. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa