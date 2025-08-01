Çorum'da Traktör Devrildi: 74 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

Çorum'da Traktör Devrildi: 74 Yaşındaki Sürücü Yaralandı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen traktörde 74 yaşındaki sürücü yaralandı. Olay, Bağdatlı köyünde meydana geldi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen traktörün 74 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Bağdatlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman T. (74) İdaresindeki 19 LH 198 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada savrulan sürücü ise yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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